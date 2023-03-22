22 Марта 2023
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Политика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Мандат экс-депутата Госдумы Гулина передадут Анне Скрозниковой

Мандат экс-депутата Госдумы от партии "Новые люди" Максима Гулина передадут Анне Скрозниковой.

Соответствующее решение принял центральный совет партии "Новые люди". Оно будет направлено в ЦИК РФ. Депутатом Госдумы Скрозникова может стать уже в марте.

Напомним, в марте депутат Госдумы от партии "Новые люди" Максим Гулин подал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу. Он был избран депутатом Госдумы в сентябре 2021 года по федеральному списку партии "Новые люди". В нижней палате российского парламента он представлял Челябинскую, Томскую и Новосибирскую области. Накануне стало известно, что Гулин переходит из Госдумы в Российское движение детей и молодежи.

Анна Скрозникова родилась в Чебаркуле, закончила Челябинский государственный университет по специальности "лингвистика". В 2021 году выдвигалась в Госдуму от Челябинской области. Руководит региональным отделением партии "Новые люди" Ярославской области.

Теги: Анна Скрозникова, госдума, мандат,



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