Тагильскому депутату может грозить штраф за организацию незаконного митинга

На депутата городской думы Нижнего Тагила Римму Ильину составили административный протокол. Теперь ей может грозить штраф.

Как пишет местное издание TagilCity со ссылкой на источник в полиции, митинг, прошедший 16 марта в поселке Леневка под Нижним Тагилом, где компания "Тагильский щебень" планирует начать разработку карьера, оказался несогласованным и незаконным. По данным издания, организатором мероприятия признана директор санатория "Леневка" и депутат гордумы Римма Ильина.

В отношении народной избранницы, по данным источника, полицией составлен протокол об административном нарушении. Теперь Ильиной, как должностному лицу, может грозить штраф до 40 тысяч рублей.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в ситуации с разработкой карьера вблизи Леневского водохранилища, которое считается резервным для Нижнего Тагила, просили разобраться президента России Владимира Путина и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.