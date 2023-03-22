Американский финансист допустил банкротство еще 50 банков в США

Бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд заявил, что еще 50 банков в США могут обанкротиться до того, как правительство страны решит структурную проблему. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт считает, что политики будут вынуждены ввести повышенное удержание, существенно превышающее депозиты в 250 тысяч долларов.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что министерство финансов США изучает возможности гарантирования всех банковских вкладов в случае ухудшения ситуации в банковском секторе, для чего могут понадобиться средства валютного стабфонда.