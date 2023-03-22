В эфире программы Соловьева гость упал в обморок

В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1" в обморок упал приглашенный гость-эксперт.

Сознание потерял глава школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Карнеев. Мужчина упал, когда участники передачи обсуждали российско-украинский конфликт и противостояние России и США.

Другие участники передачи поспешили на помощь пострадавшему, Соловьев попросил позвать в студию врача.

Сообщается, что гость от падения не пострадал, а обморок не был связан с темой обсуждения и самими съемками. После осмотра медиками эксперт отправился домой.