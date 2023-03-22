В Полевском ввели карантин по бешенству - на дачном участке нашли мертвую лису

В ТСН "Светлый-2" на территории Полевского объявлен карантин по бешенству, который продлится до 16 мая. Об этом сообщает администрация Полевского городского округа.

Причиной ввода карантинных ограничений стало обнаружение садоводами на своем участке возле машины трупа лисицы. Результаты исследования патологического материала животного подтвердили наличие вируса бешенства в крови. На участке также проживает собака, однако она содержится в доме, а потому контакта с лисицей не имела. К тому же домашнего питомца вакцинировали в октябре прошлого года.

"Специалисты Южной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных г. Полевского провели вакцинацию 4 домашних кошек и 1 собаки в домах с проживанием людей на территории ТСН "Светлый-2". Проведена дезинфекция места обнаружения лисицы и колес автомобиля. Распоряжением губернатора Свердловской области от 16.03.2023 № 72-РГ установлены ограничительные мероприятия на всей территории ТСН "Светлый-2", - сообщает пресс-служба.

Документом запрещается лечение, отлов, ввоз и вывоз восприимчивых животных в эпицентре и в радиусе 3 км. Вакцинировать своих питомцев можно в Полевском по адресу ул. Листопрокатчиков, 1, и ул. Челюскинцев, 44. Справки по телефонам: +7-900-048-70-04, 8(34350)2-09-86.