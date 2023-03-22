Жители Севастополя сообщают о громких звуках взрывов над городом

Жители Севастополя сообщили о громких звуках взрывов над городом, пишет Shot.

Предположительно, работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

Telegram-канал отмечает, что примерно в то же время, когда были зафиксированы взрывы, разведывательный беспилотник США RQ-4 Global Hawk покинул нейтральное воздушное пространство Черного моря.

Baza пишет со ссылкой на очевидцев, что в морской бухте Севастополя виден огонь. Издание предполагает, что горит морской беспилотник. В городе остановлено движение морского транспорта.