Депутат Вихарев передал связистам из Екатеринбурга 20 карманных грелок

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев передал связистам на передовую 20 бензиновых ручных грелок. С их помощью бойцы смогут прогревать спальники, одежду и обувь в прохладную погоду.

"Устройства несложные, но удалось заказать их только в Москве, больше нигде не было в наличии. Передал грелки командиру связистов из военного городка в Екатеринбурге, он их уже доставил нашим ребятам в зону действия СВО", - написал депутат в своих соцсетях.

Напомним, в последний раз Алексей Вихарев направил в зону проведения СВО квадрокоптер, тепловизор, монокуляр, наборы инструментов, специальные носки, а также медикаменты и сумки для аптечек для удобного хранения. Список составлялся в соответствии с пожеланиями бойцов десантно-штурмового полка, которые должны получить полезный груз.