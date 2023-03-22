22 Марта 2023
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Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Депутат Вихарев передал связистам из Екатеринбурга 20 карманных грелок

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев передал связистам на передовую 20 бензиновых ручных грелок. С их помощью бойцы смогут прогревать спальники, одежду и обувь в прохладную погоду.

"Устройства несложные, но удалось заказать их только в Москве, больше нигде не было в наличии. Передал грелки командиру связистов из военного городка в Екатеринбурге, он их уже доставил нашим ребятам в зону действия СВО", - написал депутат в своих соцсетях.

Вихарев передал горелки фронту(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Напомним, в последний раз Алексей Вихарев направил в зону проведения СВО квадрокоптер, тепловизор, монокуляр, наборы инструментов, специальные носки, а также медикаменты и сумки для аптечек для удобного хранения. Список составлялся в соответствии с пожеланиями бойцов десантно-штурмового полка, которые должны получить полезный груз.

Теги: Вихарев, грелка, связист, передовая, СВО



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