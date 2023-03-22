В Екатеринбурге огонь повредил три авто и административное здание

Минувшей ночью в Екатеринбурге произошел крупный пожар.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, во втором часу поступил сигнал о возгорании на улице Коминтерна в уральской столице. На площади в 50 квадратных метров огнем были повреждены кузова автомобилей Kia Rio, Skoda Octavia и Porshe Cayenne. Также пострадали фасад и кровля 8-этажного административного здания учебно-информационного центра.

В тушении пожара задействовались девять единиц техники и 29 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в четвертом часу утра.

Причину возгорания установят специалисты.