Названа средняя зарплата сотрудников гостиниц и ресторанов

Зарплатные ожидания у соискателей в гостиничном бизнесе России увеличились, а количество вакансий сократилось.

Таков анализ данных с сентября 2022 года по февраль текущего года. За это время ожидаемая зарплата в гостиничной отрасли и индустрии туризма возросла с 53,4 тыс. до 56,1 тыс. руб. Уровень предлагаемой зарплаты почти не менялся, он находится в пределах 48,7-48,9 тыс.

Число вакансий уменьшилось — с 35,3 тыс. до 32,9 тыс.

Заработная плата управляющего отелем в Москве за последние полгода держится на уровне 100 тыс. руб. В Санкт-Петербурге аналогичная должность оплачивается в пределах 80-90 тыс. руб. В Екатеринбурге колебания более существенные: за полгода средняя зарплата опустилась с 70 до 58,7 тыс. руб., после чего пошла вверх до 75 тыс. руб.

Московские сомелье в отелях и ресторанах в среднем могут рассчитывать на ежемесячный оклад в 100 тыс. руб. — на 20 тыс. больше, чем в прошлом году. В Петербурге, Екатеринбурге и Сочи актуальная медиана зарплат примерно одинакова и составляет 55-60 тыс., сообщает РИА "Новости".