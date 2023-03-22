22 Марта 2023
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Фото: Накануне.ru

Мэр Большого Камня объявлен в розыск за махинации с землей

Глава Большой Камень в Приморском крае Рустям Абушаев объявлен в федеральный розыск.

Он обвиняется в мошенничестве с земельными участками и незаконном предпринимательстве. Прокуратура региона сообщила, что признало законным заведение уголовного дела в отношении мэра. Преступления он совершил, когда он возглавлял другой муниципалитет края — Надеждинский район.

С июня 2019 по июль 2020 года в фиктивную собственность инвалида и ветерана труда были предоставлены два земельных участка на территории полуострова Де-Фриз и поселка Ключевой площадью более 3 га. Рыночная стоимость участков оценивается в 54 млн руб. После этого земля была переоформлена на третьих лиц, разделена на 22 более мелких участка, которыми фигуранты уголовного дела "распорядились по своему усмотрению".

По делу также проходят бывший первый заместитель главы Надеждинского района Александр Султанов и экс-специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Надеждинского района, в настоящее время занимающий пост вице-мэра Уссурийска Максим Стефаненко. Чиновники арестованы.

Кроме того, Абушаев, который объявлен в федеральный розыск, "вопреки запрету, установленному законом, через доверенных лиц участвовал в управлении деятельности коммерческой организации, осуществляющей деятельность по предоставлению в аренду торговых площадей".

Теги: Приморье, розыск, хищение



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