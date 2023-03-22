Аппарат "Луна-25" доставят на "Восточный" в июне

Российский космический аппарат "Луна-25" первой в истории современной России миссии на естественный спутник Земли доставят на космодром "Восточный" в начале июня.

Как заявили в Научно-производственном объединении им. С. А. Лавочкина, это произойдет в первой декаде июня, сообщает ТАСС.

Запуск аппарата намечен на 13 июля.

"В рамках лунной программы мы готовим к отправке на Луну автоматический посадочный аппарат "Луна-25". За ним последуют "Луна-26", 27, 28, и к 2030 году мы будем технологически готовы к высадке на Луну российских космонавтов", - сообщил ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

Цель проекта "Луна-25" - отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны.