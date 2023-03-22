Исследование: большинство россиян планируют выйти на пенсию до 60 лет

67% россиян рассчитывают выйти на пенсию до 60 лет.

Согласно исследованию сервиса "Работа.ру" и СберНПФ, 49% участников опроса планируют завершить трудовую деятельность в возрасте 51–60 лет. В основном это работники сфер производства и торговли. 18% рассматривает более ранний выход на пенсию: 15% — в 41–50 лет, 3% — до 40. Преимущественно это сотрудники IT и транспортных компаний.

Каждый третий хотел бы накопить к старости более 10 млн руб. и жить на деньги из разных источников, включая инвестиции и негосударственные выплаты.

По словам экспертов, откладывать на старость граждане начинают после 40 лет, хотя для достойного уровня жизни следует начать этот процесс уже в 20, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, если в ближайшие годы не будут выработаны и не начнут реализовываться меры реагирования на вызовы, стоящие перед пенсионной системой России, то уровень пенсий в стране через какое-то время может стать "социально неприемлемым".