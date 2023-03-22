22 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Ипотечные кредиты за февраль выросли вполовину

В России в феврале банки выдали 103,7 тыс. ипотечных займов, в то время как в январе — 70,5 тыс.

Относительно первого месяца года количество выданных ипотек выросло почти вполовину, сообщает БКИ "Скоринг бюро". Однако нынешние показатели пока не дотягивают до прошлогодних, когда было одобрено 133,7 тыс. заявок.

В денежном отношении в феврале выдано 292,4 млрд руб., это на 51% выше январского уровня. Средний объем ипотечного кредита — 3,78 млн руб. (в январе — 3,68 млн руб.).

Рост объемов и сумм займов объясняют сезонностью. В то же время, по сообщению ЦБ РФ, февральский показатель не достиг пикового уровня декабря 2022 года.

По мнению финансистов, в нынешнем году можно ожидать подъема интереса к ипотеке по сравнению с предыдущим, сообщают "Известия".

Напомним, Центральный банк России продолжит бороться с "черт знает какими" схемами ипотечного кредитования, которые продолжают "изобретать" застройщики.

Теги: ипотека, жилье



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