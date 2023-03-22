Украина передала Китаю свою формулу мира и ждет ответа

Киев передал Пекину по дипломатическим каналам свою формулу мира.

Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, передает УНИАН.

"Мы приглашаем к диалогу и ожидаем ответ", — сказал глава государства по итогам переговоров с главой правительства Японии Фумио Кисидой в Киеве.

По словам Зеленского, прекращение огня "просто так, как явление, никого не устраивает", поскольку это лишь замораживание конфликта.

Ранее Зеленский сравнил с оружием предложения Киева по урегулированию конфликта, которые он называет "формулой мира". "Формула мира - это оружие, другого характера, но это оружие", - считает он.