22 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Первые самолеты "Байкал" не смогут перевозить пассажиров

Первые российский самолеты "Байкал" будут использоваться не для пассажирских перевозок, как планировалось ранее, а для авиалесоохраны и санитарной авиации.

Они поступят в парк "Авроры" в 2025 году. По словам экспертов, это позволят обкатать новый тип самолета и выяснить, какова будет стоимость его летного часа. Представитель перевозчика Артур Ди сообщил, что в настоящее время компания  ведет планомерную работу по детализации такой деятельности.

Близкий к перевозчику собеседник заявил, что в некоторых местностях на Дальнем Востоке летать на однодвигательном самолете в принципе не получится.

Как сообщили в Минпромторге, опытно-конструкторские работы по проекту ЛМС-901 сейчас ведутся согласно утвержденному графику и самолет в базовой конфигурации планируется сертифицировать в конце 2023 года.

Общее количество этих самолетов, планируемых к отправке различным эксплуатантам до 2030 года, составляет 154, из них 105 передадут в парк единого дальневосточного перевозчика "Аврора", сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что запуск производства легкомоторных самолетов "Байкал" в Комсомольске-на-Амуре запланирован на 2024 год.

Теги: авиация, самолеты



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