22 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Эксперты ухудшают прогнозы по стоимости рубля

Аналитики пересматривают свои прогнозы относительно курса рубля к доллару.

Это происходит на фоне снижения цен на нефть в последние недели.

"Тинькофф инвестиции" ждут доллар во II квартале по 73–75 руб., а к концу года – 74–78 руб. При этом в своей декабрьской стратегии они прогнозировали курс в пределах 67–70 руб./$ в первом полугодии 2023 года.

Прогноз пересмотрел и "Промсвязьбанк", повысив среднегодовой курс с 72,2 до 78,5 руб./$. Прогнозное значение курса у банка на конец текущего года повышено не столь существенно – с 78,2 до 82 руб./$, так как в "Промсвязьбанк" изначально ждали ослабления к 80 руб./$ во втором полугодии.

С начала года российская национальная валюта ослабла к доллару уже на 10%, в отдельные дни курс превышал 77 руб., сообщают "Ведомости".

Среднегодовой курс рубля в текущем году составит около 70 руб. за доллар. Как сообщил первый заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов, такой курс является балансовым для российской экономики.

Теги: рубль, валюта, доллар, нефть



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