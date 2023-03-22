Беженцам из Донбасса решили упростить процедуру прописки

Министерство внутренних дел России подготовило проект постановления кабмина, согласно которому российские граждане, в том числе приобретшие гражданство до 30 сентября прошлого года, зарегистрированные по месту жительства на территории ДНР и ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, не имеющие регистрации по месту жительства на территории другие регионов, будут считаться зарегистрированными на территории новых субъектов.

Соответствующий документ появился на портале проектов нормативных правовых актов.

Для проставления соответствующей отметки в паспорта граждане могут обратиться в МВД как по месту жительства, так и по месту пребывания или фактического проживания. При отсутствии подтверждающих документов место жительства будет устанавливаться в судебном порядке. Если документы будут не на русском языке, потребуется их нотариальный перевод – это правило не действует при регистрации в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях во время действия переходного периода до 1 января 2026 года.