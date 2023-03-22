22 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

АКРА улучшило прогноз по спаду российской экономики

Снижение ВВП России в текущем году может составить 1-1,5% вместо запланированных в декабре прошлого года 2,8%.

Как считают эксперты кредитно-рейтингового агентства АКРА в обновленном базовом макроэкономическом прогнозе, базовый вариант предполагает рост ВВП России в 2024 году на 0,8-1,8%, в 2025 году - на 0,4-1,6%. В декабре 2022 года аналитики говорили, что снижение показателя в текущем году составит 2,8%, а в 2024 году произойдет рост на 1,3%.

По прогнозу АКРА, среднегодовая цена нефти марки Urals в 2023 году составит 62–65 долларов за баррель, в 2024-2025 годах - до 65–75 долларов за баррель.

Реальные располагаемые доходы россиян, согласно прогнозу, вырастут на 1,1–1,9% в текущем году. Инфляция, по расчетам агентства, замедлится до 6,3–6,7% в этом году с 11,9% в прошлом.

Помимо базового сценария существуют два альтернативных: пессимистичный и оптимистичный. Согласно первому прогнозу, в 2023 году спад ВВП России составит 2,4-3,2%, в 2024 году ожидается рост на 2-3%, в 2025 году - на 0,4-1,4%.

По второму прогнозу в текущем году ожидается рост показателя на 0,6-1,4%, в 2024 году - на 1,5-2,5%, в 2025 году - на 1,4-2,6%.

Напомним, Минэкономразвития России собирается улучить прогноз по макроэкономическим показателям на 2023 год. Свой вариант развития событий ведомство представит в правительство и общественности в марте-апреле.

Теги: ВВП России, АКРА, экономика



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