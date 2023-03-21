США не будут передавать Украине боеприпасы с обедненным ураном – Пентагон

США не планируют по примеру Великобритании поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном, сообщили в Пентагоне.

Ранее о планах передать Киеву боеприпасы с обедненным ураном сообщила замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди.

На высказывания Голди уже отреагировал Владимир Путин.

"Великобритания объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с обедненным ураном. Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Но хотел бы отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом", - заявил Путин журналистам.