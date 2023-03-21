22 Марта 2023
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Армия и ВПК За рубежом
Фото: danwhitewebsite.com

Пентагон: Россия не поднимала обломки беспилотника MQ-9 Reaper со дна Черного моря

Власти США считают, что их дрон MQ-9 Reaper, упавший в международных водах Черного моря 14 марта, находится на большой глубине и не был поднят российской (и какой-либо еще) стороной, заявили в Пентагоне.

Ранее американские СМИ сообщали, что в оборонном ведомстве, напротив, придерживаются версии об извлечении части обломков дрона российской стороной. CNN сообщал со ссылкой на неназванного американского чиновника, что со дня могли быть извлечены стекловолоконные обломки корпуса и мелкие детали.

Российские СМИ сообщали, что ВС РФ обнаружили беспилотник в день происшествия в 60 километрах от Севастополя с помощью подводного робота на глубине 850–900 метров, недалеко от глубоководной ветки газопровода "Южный поток".

Ранее представитель Белого дома сообщил, что американские военные предприняли меры, чтобы беспилотник MQ-9 Reaper "не попал в чужие руки".

Теги: беспилотник, сша, черное море, обломки, MQ-9 Reaper



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