22 Марта 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.ru

Хинштейн заявил, что за год заработал 7,6 миллиона рублей

Глава комитета Госдумы по информполитике, "единоросс" Александр Хинштейн опубликовал данные о своих доходах за последний год. Информация появилась в аккаунте парламентария, а не на сайте парламента, поскольку совсем недавно Госдума приняла поправки, согласно которым публикация деклараций теперь дело добровольное.

"Как ранее и обещал, по примеру председателя Госдумы Вячеслава Володина публикую данные своей декларации о доходах и имуществе. Накануне подал ее в Госдуме официально. За прошлый 2022 год мой общий доход составил  ₽7 680 962 (зарплата по основному месту работы, гонорары за книги, проценты по банковским вкладам). Общий доход жены — ₽ 384 618. Дети — несовершеннолетние, заработков нет", - пишет Хинштейн.

Он добавляет, что никакого нового имущества – движимого и недвижимого – в семье за год не появилось, а за прошлый год данные предлагает посмотреть на сайте Госдумы ("Кому интересно").

"Считаю, что депутатам нечего скрывать от своих избирателей и надеюсь, что примеру председателя Госдумы последуют и остальные коллеги", - заключает Хинштейн.

Теги: александр хинштейн, декларация о доходах, отчет, госдума, публикация



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