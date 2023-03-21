Хинштейн заявил, что за год заработал 7,6 миллиона рублей

Глава комитета Госдумы по информполитике, "единоросс" Александр Хинштейн опубликовал данные о своих доходах за последний год. Информация появилась в аккаунте парламентария, а не на сайте парламента, поскольку совсем недавно Госдума приняла поправки, согласно которым публикация деклараций теперь дело добровольное.

"Как ранее и обещал, по примеру председателя Госдумы Вячеслава Володина публикую данные своей декларации о доходах и имуществе. Накануне подал ее в Госдуме официально. За прошлый 2022 год мой общий доход составил ₽7 680 962 (зарплата по основному месту работы, гонорары за книги, проценты по банковским вкладам). Общий доход жены — ₽ 384 618. Дети — несовершеннолетние, заработков нет", - пишет Хинштейн.

Он добавляет, что никакого нового имущества – движимого и недвижимого – в семье за год не появилось, а за прошлый год данные предлагает посмотреть на сайте Госдумы ("Кому интересно").

"Считаю, что депутатам нечего скрывать от своих избирателей и надеюсь, что примеру председателя Госдумы последуют и остальные коллеги", - заключает Хинштейн.