Ган бей: Путин поднял тост за здоровье Си Цзиньпина

В Кремле пышным банкетом завершились переговоры глав России и Китая. Владимир Путин поднял тост за здоровье Си Цзиньпина и членов китайской делегации, за углубление партнерства, процветание и благополучие, завершив его словами на китайском "Ган бей!" ("До дна!"). Си выпил за стратегическое партнёрство и взаимодействие в новую эпоху и счастье народов.

"Отношения РФ и Китая - пример того, как должны взаимодействовать мировые державы, отвечающие за безопасность на планете", - заявил Путин.

Между тем, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что "формирование контуров новой безопасности обсуждается, и Китай, и Россия придерживаются одинаковых подходов, но пока о практических результатах говорить рано". Также он весьма сдержанно оценил миротворческие усилия Китая: "некоторые элементы китайского плана по Украине России импонируют, но его реализация зависит не от российской и не от китайской стороны".