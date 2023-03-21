22 Марта 2023
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Фото: Накануне.ru

Россия и Китай будут вместе работать над проектом лунной станции – глава Роскосмоса

Россия и Китай будут работать над проектом научной лунной станции. Сейчас российская лунная программа находится на первом этапе, и совместная работа РФ и КНР может взаимно обогатить проекты, полагает глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Он также выразил надежду, что КНР заинтересуется совместной работой с РФ для полетов на Марс. По его словам, Китаю будет интересен опыт России в длительности пребывания космонавтов на орбите. Юрий Борисов отметил, что обе страны широко взаимодействуют по космосу, передает телеканал "Звезда".

Теги: лунная станция, россия, китай, роскосмос, юрий борисов



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