Мощное землетрясение в Центральной Азии: толчки в Афганистане оценивают в 6,8 балла

Сильное землетрясение с эпицентром на севере Афганистана произошло в Средней Азии. Толчки ощущались в Узбекистане и Таджикистане, Индии и других странах региона.

По данным Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился в районе Гиндукуш на севере Афганистана, примерно в 300 км от Душанбе.

По данным СМИ, магнитуда землетрясения в Афганистане составила 6,8 балла, но при этом сообщается о мощных толчках в Ташкенте, местные спасательные службы оценили мощность землетрясения в 7,7 балла – это сравнимо с разрушительным природным явлением, которое недавно потрясло Турцию.