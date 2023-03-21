На актера Дмитрия Назарова завели дело о дискредитации армии

На актера Дмитрия Назарова (сериал "Кухня") завели административное дело по статье о дискредитации ВС РФ. Дело будет рассматривать Тверской районный суд Москвы, о сути протокола на артиста не сообщается, дата заседания не назначена.

По данным СМИ, актер и его супруга, актриса Ольга Васильева находятся за границей. Недавно стало известно об увольнении пары из МХТ им. Чехова, где они служили. Известно, что Назаров придерживается антивоенной позиции.