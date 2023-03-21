Ступеней на пути к ядерному столкновению все меньше и меньше – Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу повторил тезис президента Владимира Путина по поводу возможных поставок на Украину снарядов с обедненным ураном: со стороны РФ на такой шаг последует ответ. По мнению Шойгу, после заявлений Великобритании о намерении отправить Киеву такие боеприпасы на пути к ядерному столкновению остается "ступеней все меньше и меньше".

"Они [страны НАТО] уже применяли эти боеприпасы, когда были события в Сербии, где они без всяких санкций ООН бомбили мирные города, разрушали мосты. Тогда и у них были последствия, у тех, кто применял эти боеприпасы, были серьезные заболевания, они изучали это все. Как всегда их мало интересовало, каким образом эти боеприпасы повлияли на тех, против кого они их применяли. И как-то так это все тихо успокоилось и заглохло. Ну это подвигает нас к серьезным раздумий по поводу дальнейшего хода событий и чем мы можем ответить", - заявил Шойгу журналистам.

По поводу российско-украинского конфликта Шойгу заявил: "Любая война заканчивается миром", но промолчал на вопрос журналиста о том, скоро ли можно на мир рассчитывать.