Если Запад поставит на Украину оружие с ядерным компонентом, Россия вынуждена будет реагировать - Путин

Если "коллективный Запад" начнет поставлять на Украину оружие с ядерным компонентом, Россия будет вынуждена реагировать на это, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпинем в Кремле. Президент России прокомментировал инициативы Китая по мирному урегулированию: "Мы не обошли вниманием ситуацию вокруг Украины. Многие из положений, выдвинутого Китаем мирного плана, созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будет готовы на Западе и в Киеве. Однако, пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем".

"В то время, когда мы обсуждали возможности китайского плана мирного урегулирования, стало известно, что Великобритания объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с обедненным ураном. Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Но хотел бы отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом", - заявил Путин журналистам.