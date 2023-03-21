На председателя ликвидированного центра "Мемориал"* Олега Орлова завели уголовное дело о дискредитации ВС РФ

На председателя совета правозащитного центра "Мемориал"* Олега Орглова возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (повторная дискредитация ВС РФ), об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Ранее силовики провели обыски у бывших сотрудников "Мемориала" и отвезли некоторых из них на допрос в Следственный комитет.

*Правозащитный центр "Мемориал" признан НКО-иноагентом и ликвидирован по решению российского суда.