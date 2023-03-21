21 Марта 2023
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Общество Санкт-Петербург
Фото: gorod.gov.spb.ru/problems/4951370/

Неработающие "ливневки" и весенняя помывка от Смольного грозят Петербургу опасным обледенением

В Петербурге приступили к мойке улиц, ограждений и опор фонарей. В Смольном сообщают о более чем 120 машинах, вышедших на линию ради наведения чистоты. При этом в ночь со вторника на среду ожидаются небольшие заморозки, а устаревшая система «ливневок» все еще не может справиться с талыми водами и осадками. Работа коммунальщиков по помывке улиц перед похолоданием может спровоцировать усугубление проблемы повышенной скользкости в городе.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о важности весенней помывки городских улиц. К мытью дорог, тротуаров, ограждений и опор фонарей уже привлечена 121 единица техники, включая поливомоечные машины и пылесосы. Отмечается, что «мокрым делом» дорожники занимаются в дневные часы, когда температура воздуха прогревается, чтобы не спровоцировать опасного обледенения.

«Весенняя помывка – важный этап уборки города после зимы. Необходимо как можно раньше, с учетом хорошей погодной обстановки, начать очистку улиц от загрязнений», — заявил градоначальник.

Однако в Смольном не учли прогнозируемый в ночь со вторника, 21 марта, на среду, 22 марта, минус на столбиках термометров и не справляющиеся с объемом талых вод и осадков ливневые канализации. Эти два фактора грозят утреннему Петербургу с утра 22 марта опасным обледенением и гололедицей.

На проблему образования гигантских луж петербуржцы жалуются с первых дней устойчивой оттепели. Городские улицы местами превратились в целые «озера» из талого снега, который регулярно складировался на газонах и обочинах без дальнейшей его утилизации. Сегодня «снежные кучи» продолжают свое активное таяние добавляя проблем как пешеходам, так и автолюбителям.

Так, в Выборгском районе жители дома № 8 по улице Жака Дюкло жалуются на большую лужу, мешающую пешеходам. Сообщается, что ее глубина достигает порядка 10 см.

ливневка, питер, лужи, таяние снега, весенняя грязь, лп(2023)|Фото: gorod.gov.spb.ru/problems/4951704/

Жители улицы Чернова в Невском районе сообщают о внушительном разливе, который стал им «уже родным» у прохода к контейнерной площадке. При попытке ее обойти пешеходы вынуждены в буквальном смысле «обнимать» мусорные контейнеры.

ливневка, питер, лужи, таяние снега, весенняя грязь, лп(2023)|Фото: gorod.gov.spb.ru/problems/4951370/

Серьезным испытанием оборачивается для пешеходов, особенно тех, кто ведет детей в садик, попытка пройти вдоль дома № 89 по Северному проспекту в Калининском районе. Для преодоления «водного препятствия» они вынуждены идти по газону, почва которого довольно скользкая из-за весенней распутицы. Кроме того, жители сообщают, что безопасному проходу по газону мешают корни деревьев, и вообще газоны «не предназначены для того, чтобы по ним ходили».

ливневка, питер, лужи, таяние снега, весенняя грязь, лп(2023)|Фото: gorod.gov.spb.ru/problems/4950461/

Напомним, в 2019 году, еще будучи в должности врио губернатора Петербурга, Александр Беглов пообещал модернизировать устаревшую систему ливневой канализации в городе. Однако на сегодняшний день в планы Смольного не входят эти важные для горожан мероприятия, а финансирование модернизации «ливневок» с каждым годом сокращается. Это приводит к системному подтоплению городских улиц в периоды зимних и весенних оттепелей и летних и осенних дождей.

Теги: смольный, александр беглов, ливневки, гололедица, лужи, распутица



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