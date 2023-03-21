Нефтяники расширили медицинскую программу для коренных жителей Крайнего Севера

На Восточно-Мессояхском месторождении (Гыданский полуостров, ЯНАО) организовали комплексную диагностику здоровья для семей ненецких оленеводов. Программу медицинской поддержки представителей коренных малочисленных народов Севера реализует "Мессояханефтегаз", совместное предприятие "Газпром нефти" и "Роснефти".

Как сообщили Накануне.RU в компании, в программу включены электрокардиография, ультразвуковые исследования, анализы крови, оценка дыхательных функций, врачебные консультации. В амбулатории на промысле тундровики также могут сделать прививку от гриппа и COVID-19. По результатам диагностики выдаются не только врачебные рекомендации, также аптечка с витаминами и препаратами первой необходимости.

"Каждую зиму в непосредственной близости от производственных объектов располагаются стойбища десятков семей оленеводов. Мы помогаем им в решении самых разных вопросов – от ремонта снегоходов и доставки продовольствия до организации вертолетных перевозок. Новая инициатива продолжает практику поддержки коренного населения и делает более доступной квалифицированную медицинскую помощь. Надеемся, что программа поможет сохранить и укрепить здоровье тундровиков", – отметил генеральный директор "Мессояханефтегаза" Алексей Кан.

За месяц действия программы медобследование прошли десятки семей ненецких оленеводов. Такая активность во многом связана с подготовкой к традиционному весеннему касланию – сопровождению оленьих стад, кочующих к берегам Карского моря.

"Ямал традиционно считается родиной передовых инициатив в сфере поддержки коренного населения Крайнего Севера. Реализованные здесь программы взяты за основу во многих российских регионах. Можно только приветствовать инициативы бизнеса, направленные на организацию дополнительной медицинской поддержки северян, живущих за Полярным кругом. Мы все – и власть, и недропользователи – работаем на одну задачу – повысить качество жизни людей, чья судьба связана с Арктикой", – подчеркнула директор департамента ЯНАО по делам коренных малочисленных народов Севера Инна Сотруева.

"Газпром нефть" оказывает медицинскую поддержку местному населению не только на Гыдане. Например, в 2022 году при поддержке "Газпромнефть-Ямала" выездная группа врачей Тюменского кардиоцентра побывала в селе Новый Порт на полуострове Ямал. В Ненецком автономном округе "Газпром нефть шельф" провел масштабные оздоровительные акции "Дети Арктики" и "Здоровье северян". Бригада медиков из Архангельска обследовала детей и взрослых в Нарьян-Маре. Всего медицинскими мероприятиями было охвачено более тысячи человек