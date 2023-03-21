Мошенники за неделю обокрали жителей Тюменской области на 17 миллионов рублей

С 13 по 19 марта 2023 года от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 66 жителей Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Общая сумма похищенных денег составила 17 млн руб.

Доверчивых граждан мошенники разводили на деньги за счет использования страниц различных соцсетей, а также при совершении сделок купли-продажи через сайты объявлений и предлагали "заработать" на вкладах. По-прежнему самой популярной схемой развода остается "звонок службы безопасности банка" и совершение хищения под предлогом списания денег.

Наибольшая сумма похищенных денежных средств за минувшую неделю составила 2,2 млн рублей.

Так, неизвестный, позвонил на мобильный телефон жителя областного центра и представился сотрудником банка. В ходе телефонного разговора мошенник обратился к потерпевшему по имени и отчеству и сообщил о том, что по его банковской карте фиксируется несанкционированное списание денежных средств и оформление кредита неизвестными лицами. В целях сохранения денег злоумышленник предложил потерпевшему перечислить их на некий "безопасный счет".

Следуя инструкциям звонившего лица и будучи введенным в заблуждение относительно законности его действий, потерпевший самостоятельно перечислил денежные средств в сумме 2,2 млн рублей на счета, указанные мошенником. О том, что в отношении него совершаются мошеннические действия, не подозревал.