Суд в Италии постановил выдать сына красноярского губернатора США

Апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию сына губернатора Красноярского края Артема Усса в США.

По данным источника РИА Новости, адвокаты Усса намерены обжаловать решение в высшей инстанции, на это уйдет еще до полугода.

Судья постановила, что существуют условия для экстрадиции обвиняемого по второму и третьему пунктам обвинения — нарушение эмбарго в отношении Венесуэлы и банковское мошенничество, пишет Mash. По данным телеграм-канала, требование РФ об экстрадиции Усса на родину было отклонено.

Американские власти обвиняют Усса в уклонении от санкций, а также в отмывании денег. По мнению защиты, в будущем американская сторона может использовать сына красноярского губернатора для обмена на одного из арестованных в РФ граждан США.