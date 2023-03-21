21 Марта 2023
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Кадыров раскритиковал мобилизованных

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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске дети мобилизованных, погибших в СВО, получат право льготного проезда и бесплатное питание

В Челябинске примут дополнительные меры социальной поддержки для учащихся и студентов очников, родитель или законный представитель которых был призван на военную службу по мобилизации и погиб в ходе спецоперации или до истечения одного года со дня его увольнения с военной службы вследствие увечья. Соответствующий вопрос был рассмотрен на заседании постоянной комиссии городской думы по социальной политике.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента, они получат право льготного проезда в городском пассажирском транспорте, а дети до 18 лет также получат право на бесплатное получение платных образовательных услуг и платных услуг по осуществлению присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня, право на льготное посещение (не чаще одного раза в месяц) платных мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры.

Также на ближайшем заседании депутаты внесут изменения в Порядок обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Челябинска. В перечень льготных категорий обучающихся, имеющих право получать бесплатное питание с 1 апреля 2023 года добавятся обучающиеся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях, один из родителей которых является военнослужащим по мобилизации, погибшим в результате участия в специальной военной операции.

Теги: дети, меры поддержки, мобилизованные,



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