В Госдуме предложили генетическую регистрацию всех участников СВО – для облегчения опознания погибших

Госдума в первом чтении приняла законопроект, обязывающий добровольных участников СВО проходить дактилоскопическую регистрацию. Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов отметил, что для штатных военных эта процедура уже является обязательной.

Ко второму чтению правительство попросило внести в документ поправку о том, за чей счет будет проводиться регистрация, а именно – за счет "заинтересованного ведомства" (то есть Минобороны).

Депутат от "Справедливой России – За правду" Михаил Делягин в ходе обсуждения документа отметил, что в XXI веке стоило бы пользоваться более продвинутыми, хотя и более дорогостоящими технологиями, например, сбором биометрической или генной информации, причем как для добровольцев, так и для штатных военных. "Бывает, что дактилоскопическую экспертизу просто невозможно провести, мне пишут об этом избиратели", - сообщил депутат.

Караполов с ним согласился и предложил обсудить возможность перехода на другой вид сбора информации о военных, по которой потом их можно идентифицировать.