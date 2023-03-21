21 Марта 2023
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Фото:instagram.com/buzova86|instagram.com/victoriabonya|instagram.com/darya_pinzar86

На Неделе моды в Екатеринбурге ждут более 3 тысяч гостей

В этом году Неделя моды в Екатеринбурге пройдет с 3 по 9 апреля. Площадкой 18-го сезона проекта станет Уральский центр развития дизайна.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в год 300-летия Екатеринбурга в рамках проекта планируется большая программа, направленная на развитие индустрии моды для профессионалов и начинающих специалистов. Центральным событием традиционно станут показы перспективных российских и зарубежных дизайнеров.

Свои коллекции покажут более 50 участников. Бренды представят профессионалы уральской школы дизайна и их коллеги из других городов России. Ожидается участие и стран ближнего зарубежья: Беларуси, Киргизии и Узбекистана.

Планируется, что показы посетят более 3 тысяч гостей. В их числе – специалисты индустрии моды, байеры, стилисты, представители деловой элиты и дипломатического корпуса, селебрити и известные блогеры.

Как добавили в мэрии, Екатеринбург – один из немногих городов России, где два раза в год в рамках Недели моды проходят показы новых коллекций дизайнеров из разных городов и зарубежных стран.

Теги: Неделя моды, бренды, участники, Екатеринбург



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