На Неделе моды в Екатеринбурге ждут более 3 тысяч гостей

В этом году Неделя моды в Екатеринбурге пройдет с 3 по 9 апреля. Площадкой 18-го сезона проекта станет Уральский центр развития дизайна.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в год 300-летия Екатеринбурга в рамках проекта планируется большая программа, направленная на развитие индустрии моды для профессионалов и начинающих специалистов. Центральным событием традиционно станут показы перспективных российских и зарубежных дизайнеров.

Свои коллекции покажут более 50 участников. Бренды представят профессионалы уральской школы дизайна и их коллеги из других городов России. Ожидается участие и стран ближнего зарубежья: Беларуси, Киргизии и Узбекистана.

Планируется, что показы посетят более 3 тысяч гостей. В их числе – специалисты индустрии моды, байеры, стилисты, представители деловой элиты и дипломатического корпуса, селебрити и известные блогеры.

Как добавили в мэрии, Екатеринбург – один из немногих городов России, где два раза в год в рамках Недели моды проходят показы новых коллекций дизайнеров из разных городов и зарубежных стран.