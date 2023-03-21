Власти Березников проводят экстренное совещание из-за упавшей на женщину ледяной глыбы

Глава Березников Алексей Казаченко проводит экстренное совещание с участием руководителей всех управляющих компаний города из-за падения ледяной глыбы на женщину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

На совещании будет поставлен вопрос о качестве уборки кровель многоквартирных домов.

Инцидент произошел сегодня, в 12.30, на проспекте Ленина, 39. Скорая помощь доставила женщину в реанимацию, пострадавшая в тяжелом состоянии.

Администрация города незамедлительно проинформировала о случившемся все оперативные службы.



В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств произошедшего. Материалы дела переданы в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье 238 "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".



В отношении управляющей компании "Чуртан 59", которая обслуживает дом, 6 марта 2023 г. контрольным управлением администрации города было направлено предостережение о необходимости выполнения работ по очистке кровли. Проверка подтвердила факт выполнения работ.

