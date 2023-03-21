21 Марта 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото:Накануне.RU

Власти Березников проводят экстренное совещание из-за упавшей на женщину ледяной глыбы

Глава Березников Алексей Казаченко проводит экстренное совещание с участием руководителей всех управляющих компаний города из-за падения ледяной глыбы на женщину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

На совещании будет поставлен вопрос о качестве уборки кровель многоквартирных домов.

Инцидент произошел сегодня, в 12.30, на проспекте Ленина, 39. Скорая помощь доставила женщину в реанимацию, пострадавшая в тяжелом состоянии.

Администрация города незамедлительно проинформировала о случившемся все оперативные службы.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств произошедшего. Материалы дела переданы в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье 238 "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В отношении управляющей компании "Чуртан 59", которая обслуживает дом, 6 марта 2023 г. контрольным управлением администрации города было направлено предостережение о необходимости выполнения работ по очистке кровли. Проверка подтвердила факт выполнения работ.

Теги: уборка кровли, снег, лед, глыба, управляющая компания, Чуртан 59



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Ранее 21.03.2023 15:10 Мск В Прикамье ледяная глыба рухнула на женщину. Пострадавшая в реанимации


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