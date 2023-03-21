21 Марта 2023
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/Ints Kalnins/File Photo

Пентагон может сообщить о мерах для поставки Abrams Киеву раньше, чем ожидалось

Пентагон может в скором времени сообщить о мерах для возможной поставки танков Abrams Украине раньше, чем ожидалось. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

"Пентагон работает настолько быстро, насколько может. И они скоро скажут больше о корректировках, которые они принимают, чтобы попытаться понять, сможем ли мы доставить танки Abrams на Украину раньше, чем ожидалось ранее», - приводит слова Кирби РИА Новости.

В январе президент США Джо Байден сообщил о том, что Штаты передадут Украине 31 танк M1 Abrams. При этом в Пентагоне заявляли, что может потребоваться больше года, чтобы доставить танки на Украину.

Теги: Пентагон, Украина, Abrams



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