Пентагон может сообщить о мерах для поставки Abrams Киеву раньше, чем ожидалось

Пентагон может в скором времени сообщить о мерах для возможной поставки танков Abrams Украине раньше, чем ожидалось. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

"Пентагон работает настолько быстро, насколько может. И они скоро скажут больше о корректировках, которые они принимают, чтобы попытаться понять, сможем ли мы доставить танки Abrams на Украину раньше, чем ожидалось ранее», - приводит слова Кирби РИА Новости.

В январе президент США Джо Байден сообщил о том, что Штаты передадут Украине 31 танк M1 Abrams. При этом в Пентагоне заявляли, что может потребоваться больше года, чтобы доставить танки на Украину.