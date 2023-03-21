Дело директора Музея истории Екатеринбурга рассмотрит Свердловский областной суд

Свердловский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева. Напомним, в начале текущего года его приговорили к штрафу в 30 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ. Информацию о рассмотрении апелляции подтвердил адвокат Владислав Идамжапов.

Напомним, 21 декабря экс-журналист попал в полицию, где на него составили протокол о дискредитации ВС РФ. Поводом для этого стал пост екатеринбуржца в социальных сетях. Назначение Пушкарева на должность директора Музея вызвало вопросы у основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По данным предпринимателя, в своих публикациях Пушкарев сообщал недостоверную информацию о ЧВК, а в соцсетях выступал против проведения СВО. В дальнейшем глава Екатеринбурга Алексей Орлов и Пригожин пообщались по телефону, и градоначальник не стал увольнять Пушкарева "по первому требованию".