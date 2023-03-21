21 Марта 2023
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Экономика В России

Россияне продолжают верить в евро и доллар: сбережения граждан в валюте бьют рекорды

Несмотря на усилия властей россияне продолжают вкладываться в иностранные валюты. Сбережения физлиц в валюте достигли рекордных $226,6, передает РИА Новости, ссылаясь на данные ЦБ. Но невыгодные условия российских банковских депозитов вынуждают россиян хранить доллары и евро наличными или в иностранных банках.

Так, на наличные валютные сбережения приходится почти половина всех валютных запасов россиян – около $105,4 млрд. За год сумма выросла на $21,6 млрд, за месяц – на $1,6 млрд.

Также популярен вариант иностранных банков – на них приходится 29% всех валютных сбережений россиян. Только в январе они перевели на такие счета $2 млрд.

Из российских банков валюта уходит. В январе физлица вывели из них $440 млн. Сейчас на счетах $54,7 млрд, это минимальная сумма за всю историю публикации статистики ЦБ.

Теги: россияне, валюта, доллар, евро, цб, статистика



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