Стало известно, как Илон Маск ограничил связь от Starlink для украинских военных

Стало известно, как ограничивается работа спутниковой связи от Starlink для украинских военных в зоне конфликта.

Ранее владелец проекта Илон Маск заявил, что спутниковая связь Starlink в зоне российско-украинского конфликта будет ограничена для использования СВУ, поскольку американский бизнесмен не хочет быть втянутым в эскалацию ситуации.

По данным издания The Economist, передача сигнала с терминалов на территориях, контролируемых Москвой, теперь блокируется. Но также блокируется сигнал над морской акваторией и если объект с передатчиком движется быстрее 100 км в час. "Если вы поместите передатчик на лодку в море – он просто перестанет работать", - комментирует источник издания. По его словам, теперь украинские операторы беспилотников используют другие системы связи, в том числе значительно более дорогие.