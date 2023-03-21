Силовики не увидели криминала в смерти посетителя кафе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге правоохранители выясняют обстоятельства смерти пожилого посетителя кафе.

Известно, что инцидент произошел в одном из заведений общепита в торговом центре "Дирижабль". Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, проверка начата следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга областного СКР.

"Проводится осмотр места происшествия и опросы возможных очевидцев. Тело будет направлено на судмедэкспертизу. При внешнем осмотре телесных повреждений нет", - отметили в ведомстве.

Как добавил руководитель пресс-службы областного Главка полиции Валерий Горелых, личность умершего силовики уже установили.

"Это пенсионер, ему около 80 лет. Предварительно, не криминал", - уточнил представитель МВД.