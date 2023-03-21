21 Марта 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото:Накануне.RU

В Прикамье ледяная глыба рухнула на женщину. Пострадавшая в реанимации

Сегодня днем глыба льда и снега рухнула на жительницу Березников. О случившемся сообщили пользователи соцсетей, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам очевидцев, инцидент произошел примерно в 12.30, около дома по ул. Проспект Ленина, 39. Глыба снега и льда рухнула на женщину, когда она проходила мимо магазина с одеждой. После удара женщина упала и не смогла подняться. Прохожие вызвали "скорую", пострадавшая была госпитализирована в краевую больницу им. академика Е.А. Вагнера.

По данным медиков, пострадавшая находится в реанимации, ее состояние оценивается, как тяжелое.

Теги: глыба, лед, Березники, Проспект Ленина 39



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Ранее 21.03.2023 15:37 Мск Власти Березников проводят экстренное совещание из-за упавшей на женщину ледяной глыбы


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