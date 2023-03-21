На трассе в Челябинской области столкнулись три грузовика

В Челябинской области столкнулись три грузовых автомобиля, два из них опрокинулись. В результате ДТП никто не пострадал.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла сегодня днем на 27 км автодороги Подъезд к городу Екатеринбургу. Водитель грузового автомобиля Фредлайнер по предварительным данным, столкнулся с осуществляющим дорожные работы грузовым автомобилем Ман и опрокинулся.

После этого в опрокинувшийся автомобиль врезался грузовой автомобиль Фредлайнер. Он тоже опрокинулся. Сейчас принимаются меры по ликвидации происшествия.