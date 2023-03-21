СБУ предъявила заочное обвинение российскому дизайнеру Артемию Лебедеву

Служба безопасности Украины заочно объявила подозрения действующему гендиректору Запорожской АЭС Юрию Черничуку и российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву, опубликовавшему репортаж со станции.

Черничуку СБУ вменяет сотрудничество с противником, Лебедеву – создание репортажа для "кремлевских медиаресурсов".

В сообщении СБУ говорится, что Черничук "был гостем на российских пропагандистских телеканалах, где он отрицал факты российских обстрелов украинской АЭС".

Про Лебедева говорится, что он "в июне 2022 года незаконно попал на территорию Запорожской атомной электростанции, там снял заказной репортаж для кремлевских медиаресурсов по захвату энергообъекта и "разгонял" его по своей полумиллионной аудитории в соцсетях".