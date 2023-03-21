Украинский беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию в Брянской области

ВСУ с помощью беспилотника атаковали территорию НПС "Новозыбков" компании "Транснефть", сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его данным, пострадавших нет.

"В целях обеспечения безопасности на время проведения оперативных мероприятий отключена электроэнергия в н/п Мамай, Тростань, Дружба, Новское, Дубровка", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что ВСУ безуспешно атаковали подстанцию рядом с нефтепроводом "Дружба" в Брянской области. Это четвертая попытка Украины ударить по нефтепроводу за два дня. Из-за атак на территории станции выставили военный дозор, пишет Mash.