Трехсторонняя комиссия Астраханской области приняла важные решения по оплате труда в регионе

На заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории Астраханской области обсудили ряд социально-значимых для региона вопросов, в том числе зарплату водителей скорой помощи.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в новой редакции утвержден состав постоянно действующей рабочей группы по согласованию нормативных правовых и иных правовых актов Астраханской области в сфере труда, в которую вошли три стороны: представители правительства Астраханской области, представители профсоюзов и представители работодателей.

На заседании рассмотрели вопросы об итогах реализации в 2021-2022 годах региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Астраханской области», предложения по определению доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности, допустимой для Астраханской области на 2024 года, также об оплате труда водителей скорой медицинской помощи.

Как сообщил региональный министр здравоохранения Александр Буркин, в 2021-2022 годах в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Астраханской области» в медучреждения закуплено 58 единиц автотранспорта и 65 единиц медицинского оборудования, капитально отремонтировано 24 объекта первичного звена здравоохранения, приобретены и смонтированы 7 модульных ФАПов и врачебных амбулаторий. Однако есть и проблемы: часть запланированных медицинских объектов перешла на 2023 год в связи с нарушениями со стороны подрядных организаций, с которыми в настоящее время ведется претензионная работа.

Также был рассмотрен крайне важный вопрос по определению доли иностранных работников, занятых в разных отраслях на территории Астраханской области. Расположение региона на пересечении межконтинентальных и межнациональных транспортных направлений делает его связующим звеном между Российской Федерацией и странами Юго-Западной, Южной, Средней, Центральной и Восточной Азии. Основными видами экономической деятельности по количеству привлечения иностранных работников в предыдущие годы являлись сельское хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, строительство, оптовая и розничная торговля. Значительное влияние на потребность в кадрах в регионе продолжает оказывать сезонный фактор: с наступлением сельскохозяйственных работ и рыбодобычи появляется потребность в овощеводах, работниках растениеводства, полеводства, рыбаках, рыбообработчиках и т.д. Кроме того, создание новых рабочих мест в районах области предусматривает и реализация крупных инвестиционных проектов. В 2022 году в регионе было оформлено 11808 патентов на трудовую деятельность иностранным гражданам и лицам без гражданства, 44 разрешения на привлечение и использование иностранных работников и 99 разрешений на работу иностранным работникам.

В связи с высокой потребностью в дополнительных работниках комиссией принято решение установить на 2024 год для Астраханской области допустимые доли иностранных работников, осуществляющих на территории РФ отдельные виды экономической деятельности, аналогичные установленным на 2023 год, а также сохранить на 2024 год для Астраханской области исключение и не устанавливать допустимую долю иностранных работников по виду экономической деятельности «выращивание овощей».

Самым актуальным пунктом повестки стал вопрос о совершенствовании систем оплаты труда водителей госпредприятий Астраханской области. В частности, речь шла об увеличении дохода водителей скорой медицинской помощи. Вопрос поднимается не впервые и связан он в первую очередь с отменой в июле 2022 году так называемых «ковидных» выплат водителям СМП в размере 25 тысяч рублей ежемесячно за счет средств федерального бюджета (постановление Правительства РФ от 15.07.2022 № 1268).

Это привело к снижению месячных доходов водителей СМП и повлекло требования повышения заработной платы. При этом требования выдвинуты благодаря политическим инсинуациям отдельных общественных и профсоюзных деятелей, никто из которых не продумал, на сколько именно повышать зарплату водителям, каким именно водителям – только скорой помощи или во всех отраслях? По мнению членов комиссии, сделать это возможно, но нужна серьезная проработка вопроса, соответствующие расчеты, предполагаемые источники финансирования.

Минсоцразвития и труда Астраханской области проведен детальный анализ условий оплаты труда водителей, в том числе в системе здравоохранения. На сегодняшний день штатная численность водителей в системе здравоохранения составляет 1015 штатных единиц. Фактически замещена 941 должность, из которых водителей скорой медицинской помощи – 491 человек. Структура заработной платы водителей состоит из должностного оклада, выплат компенсационного характера и стимулирующего характера.

Председатель правительства Астраханской области Олег Князев поставил акцент на детальной проработке вопроса. "Согласитесь, если поднимать доходы, то всем водителям, ведь функционал и у водителя скорой, и у водителя, например, новых автобусов в рамках транспортной реформы – одинаковый: безопасно и качественно перевозить людей. Это было бы справедливо. Необходимо привести оклады водителей во всех отраслях – и государственных унитарных предприятиях, и в органах госвласти к какой-то базовой, одинаковой цифре, чтобы в совокупности со стимулирующими и компенсационными выплатами они давали достойный доход. Мы проведем серьезную работу и найдем оптимальный вариант решения вопроса для водителей всех отраслей", – сказал глава регионального кабмина.

Как сообщила зампред регионального правительства Виктория Гурьянова, на текущий момент в отрасли здравоохранения дополнительное повышение оплаты труда водителей возможно с помощью увеличения именно стимулирующих выплат, которые установлены коллективными договорами. Это могут быть, например, надбавки за безаварийность, интенсивность и высокие результаты работы. Виктория Гурьянова отметила, что в июле 2022 года по поручению губернатора Игоря Бабушкина принято решение о совершенствовании системы труда во всех сферах, поскольку соответствующий закон, принятый в Астраханской области, морально устарел и является рамочным (там всего несколько статей) – в каждой сфере система оплаты труда регулируется постановлением правительства. Много лет закон не обновляли, но дело сдвинулось с мертвой точки 15 сентября 2022 года на заседании рабочей группы, согласно протоколу которой приступили к работе по совершенствованию оплаты труда, в том числе и водителей.