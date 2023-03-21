"Атомстройкомплекс" наградил членством в союзе "Лидеров стройки" 24 своих сотрудников

В "Атомстройкомплексе" прошло ежегодное вручение специалистам почетного знака и включение в профессиональный союз "Лидер стройки". В этом году компания выдвинула сразу 24 сотрудника, среди которых маляры, плотники, каменщики, бетонщики, монтажники и все те, кто ежедневно занимался в уральской столице строительством домов, школ, садиков, больниц и других необходимых для населения объектов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, кандидатуру каждого перед награждением одобрил совет директоров "Атомстройкомплекс". За 15 лет существования союза, кто-то удостоился почетного знака впервые, а кто-то подтвердил звания "Лидера стройки". Награду традиционно вручал гендиректор компании, заслуженный строитель РФ Валерий Ананьев.

Членство в союзе "Лидер стройки" дает не только статус, но и обязывает нести ответственность. Участники союза это специалисты, на содействие которых рассчитывает руководство "Атомстройкомплекса", когда ставит стратегические задачи или внедряет в производство новые технологии.

"Мы уделяем большое внимание популяризации и повышению престижа строительной профессии, – поясняет директор по персоналу компании Галина Хабарова. – Помимо собственных, корпоративных наград, представляем наших строителей к наградам городского, областного и федерального уровня. Ежегодно мы снимаем художественные и документальные фильмы о строителях, организовываем фотовыставки, праздники, даем возможность каждому, кто своими руками преображает Екатеринбург, в полной мере ощутить себя героем, осознать свой важный, бесценный вклад в развитие родного города и благополучие его жителей. А еще мы вдохновляем молодежь на выбор строительной профессии – приглашаем на интересные и познавательные экскурсии по нашим объектам старшеклассников, студентов, проводим для них практические занятия, конкурсы, мастер-классы".

Напомним, компания "Атомтройкомплекс" в 2022 году стала ключевым партнером стройкластера, созданного на Среднем Урале в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Подготовка кадров уже идет, а за счет проекта станет еще более быстрой и эффективной. Благодаря программе, стать сотрудником компании могут как молодежь, так и взрослые люди, желающие изменить свою специальность.