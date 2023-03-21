21 Марта 2023
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Фото: Илья Варламов

Викарий патриарха Кирилла: Мигранты оккупируют нашу страну?

Викарий патриарха Кирилла епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) возмущен попытками построить для мигрантов в Косино-Ухтомском на востоке Москвы огромную мечеть.

"Не получается ли, что мы пригласили этих людей, чтобы они нам что-то построили и заработали для своих семей, а вместо этого они строят для себя? Или иначе: приезжают ли гости из Средней Азии, чтобы поработать или же чтобы оккупировать нашу страну?" - написал епископ в своем телеграм-канале.

Он считает, что проект носит откровенно провокационный характер в связи с локацией — Святым озером, где стоит православный храм и расположено давнее место паломничества православных. Видимо, кому-то очень хочется создать потенциальный конфликт.

Предполагается, что религиозное строение в Косино-Ухтомском районе Восточного округа Москвы будет рассчитано на 60 тысяч человек. Как пишет РИА "Катюша", это будет "целое исламское мини-государство" с огромным торговым центром, медресе, исламской академией, гостиничным комплексом. Это своего рода внутренняя агломерация для мигрантов из Средней Азии.

Координатор "Русской общины", журналист Андрей Ткачук заявил, что местные жители возмущены тем, что с ними никто ничего не согласовывал. А местные мусульмане тоже не имеют к этому отношения. Это какой-то инструмент политико-экономической экспансии диаспор исламских народов из Средней Азии, считает он.

Теги: мигранты, мечеть



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