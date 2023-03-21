Киев готовит наступление на Луганск и Запорожье, - Bild

Украина готовит наступление, основными направлениями которого станут Луганск и Запорожская область, пишет Bild со ссылкой на чиновника НАТО.

По информации издания, главная цель Киева - отрезать России наземное сообщение с Крымом.

Ранее издание Politico со ссылкой на чиновников США сообщило, что у Киева, по сути, есть два варианта: продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток со своих позиций на севере, а затем на юг, отрезая российский сухопутный мост.