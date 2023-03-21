Выпускникам из приграничных с Украиной школ Госдума разрешила не сдавать ЕГЭ

Госдума разрешила правительству РФ установить особый порядок аттестации выпускников школ в приграничных с Украиной регионах, где на протяжении завершающегося учебного года неоднократно происходили обстрелы.

В таких районах местные власти переводили школьников на удаленку, которая может продлиться и в дни проведения ЕГЭ. Поэтому появилась идея в этом году разрешить в части таких регионов проводить аттестацию без экзаменов или в другой упрощенной форме.

Список территорий, на которых будут действовать особые условия аттестации, утвердит правительство РФ.